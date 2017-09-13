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والد الشهيد مجند "إسلام فايز" بالمنوفية: "كنت مستنيه يساعدني"

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مصراوي Masrawy

والد الشهيد مجند "إسلام فايز" بالمنوفية: "كنت مستنيه يساعدني"

04:51 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المنوفية - مروة فاضل:

خيمت حالة من الحزن على قرية كفر القلشي، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عقب وصول نبأ وفاة ابن القرية المجند "إسلام فايز شريف" 21 عامًا، عقب استشهاده في الحادث الإرهابي بسيناء مساء الإثنين الماضي.

وقال والد الشهيد "فايز شريف" عامل باليومية، إن إسلام نجله الأكبر، وله شقيقتين وأخ أصغر منه، وكان يعتبره سنده في الدنيا حيث كان سيعتمد عليه بعد تخرجه من الجيش للعمل ومساعدته للتغلب على ظروف الحياة، قائلًا: " نحتسبه عند الله من الشهداء.. أمانة وربنا استردها".

وأصرت والدته على استقلال سيارة المطافي الذي وضع عليها الجثمان، أثناء الجنازة العسكرية مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل من اللي حرموني من نور عيني إسلام".

وأضاف عادل يونس، صديق الشهيد، أن "إسلام" كان يتسم بالطيبة وحسن الخلق بين الجميع، قائلًا: " كان ابن موت" فقد كان خلوقًا مع الجميع وكنا نخشى استشهاده نظرًا لصعوبة الوضع في سيناء.

وشيع المئات من أهالي "كفر القلشي"، التابعة لمركز ومدينة تلا، جثمان المجند "إسلام فايز شريف" 21 عامًا، من قوة أمن شمال سيناء، الذي استشهد في حادث سيناء الإرهابي، أول أمس الإثنين، عقب التعرف على جثته المتفحمة من خلال عمل تحليل "dna".

وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد من المسجد الكبير بالقرية، وسط حضور للقيادات الأمنية والتنفيذية.

وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله الله والشهيد حبيب الله"، و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، و"لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله" مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

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