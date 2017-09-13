أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

صالح يبحث مع المفوضية الأوروبية احتياجات اليمن في المجالات الإغاثية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صالح يبحث مع المفوضية الأوروبية احتياجات اليمن في المجالات الإغاثية

05:04 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

صالح يبحث مع المفوضية الأوروبية احتياجات اليمن في المجالات الإغاثية

عبدربه منصور

عدن- أ ش أ:

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، الأربعاء، مع مساعد مدير عام المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جون لوي دي براور احتياجات اليمن في الجوانب الإغاثية والإنسانية وتعزيز التنسيق والهدف المشترك .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس اليمني ثمن المساعدات التي تقدمها المفوضية لليمن في ظل الظروف الراهنة والتأكيد على توحيد الجهود بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة اليمن في الظروف التي تمر بها .

من جانبه ، قال جون لوي إن الأزمة الإنسانية آلتي تواجه اليمن تعد من أكبر الأزمات الإنسانية العالمية وتستدعي توحيد الجهود وتقديم العون والمساعدات المأمولة . 

وأشار جون إلى أن نتائج اجتماعات المجموعة في جنيف تمت تحت غطاء الأمم المتحدة لتوفير الاستجابة، موضحا أن هناك لقاء آخر سيعقد في نيويورك تحت غطاء دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم التركيز على عنصرين في المرحلة الراهنة تتمثل في الإغاثة الإنسانية ومواجهة وباء الكوليرا .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هل انتهت حقًا الأزمة بين الحوثيين وصالح في اليمن؟

    أخبار

  • الأمم المتحدة: مدنيون محاصرون بالموصل لا يستطيعون الحصول على الطعام

    أخبار

إعلان

592bc76dbd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج