صالح يبحث مع المفوضية الأوروبية احتياجات اليمن في المجالات الإغاثية

عدن- أ ش أ:

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، الأربعاء، مع مساعد مدير عام المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جون لوي دي براور احتياجات اليمن في الجوانب الإغاثية والإنسانية وتعزيز التنسيق والهدف المشترك .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس اليمني ثمن المساعدات التي تقدمها المفوضية لليمن في ظل الظروف الراهنة والتأكيد على توحيد الجهود بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة اليمن في الظروف التي تمر بها .

من جانبه ، قال جون لوي إن الأزمة الإنسانية آلتي تواجه اليمن تعد من أكبر الأزمات الإنسانية العالمية وتستدعي توحيد الجهود وتقديم العون والمساعدات المأمولة .

وأشار جون إلى أن نتائج اجتماعات المجموعة في جنيف تمت تحت غطاء الأمم المتحدة لتوفير الاستجابة، موضحا أن هناك لقاء آخر سيعقد في نيويورك تحت غطاء دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم التركيز على عنصرين في المرحلة الراهنة تتمثل في الإغاثة الإنسانية ومواجهة وباء الكوليرا .