عباءات فاخرة لأناقتك الرمضانية

من حدائق عدن... استوحي لعباءتك الرمضانية ألواناً تبرز أناقتك ولا تنسي أن تختاري إكسسوارات متناسقة لتكتمل إطلالتك.

- تنسيق وتصيرو: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان

- تصفيف شعر: Beauty Lounge

- الأزياء من محلات Adora Boutique – بيروت.

الصورة رقم 1:

- عباءة من قماش الدانتيل باللون الأبيض. سعرها 335$.

- سترة من المخمل الأسود المطرز بالذهبي. سعرها 250$.

- عمامة من القماش باللون البيج. سعرها 50$.

- سوار عريض. سعره 87$.

- عقد طويل. سعره 250$.

الصورة رقم 2:

- عباءة باللون الفيروزي. سعرها 680$.

- عقد طويل مزين بحبات اللؤلؤ. سعره 393$.

- عقد قصير. سعره 363$.

- عمامة باللون الأبيض. سعرها 50$.

الصورة رقم 3:

- عباءة مطرزة بالذهبي. سعرها 680$.

- عمامة باللون الذهبي. سعرها 80$.

- عقد مزين بالأحجار السوداء. سعره 500$.

- خاتم ذهبي. سعره 150$.

الصورة رقم 4:

- عباءة مطبعة ومطرزة. سعرها 550$.

- إكسسوار للرأس. سعره 100$.

- أقراط للأذنين. سعرها 120$.

الصورة رقم 5:

- عباءة باللون المرجاني مطرزة بالذهبي. سعرها 825$.

- عمامة باللون الذهبي. سعرها 50$.

- أقراط للأذنين. سعرها 120$.

- خاتم. سعره 25$.

الصورة رقم 6:

- عباءة مطبعة. سعرها 840$.

- أقراط للأذنين. سعرها 100$.

- خاتم. سعره 100$.