قبل شراء مستلزمات المدرسة.. تجارب الأمهات تثبت أنه يمكن الاستغناء عن هذه الأشياء

كتبت- ميرا ماهر:

يهتم العديد من الأهالي بشراء الأفضل لأطفالهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمستلزمات المدرسية.

لكن في بعض الأحيان تحملهم المدرسة الكثير من الأعباء بطلب قائمة من المستلزمات غير المنطقية، بالإضافة إلى أنها مرتفعة السعر، مسبباً خلل في ميزانية الشهر، خاصةً بعد الارتفاع الكبير في الأسعار وتزامن عيد الأضحى وما يرافقه من مصاريف لملابس جديدة مع دخول المدارس.

هنا سأل مصراوي بعض المواطنين عن المستلزمات التي لا يحتاج لشرائها في قائمة الطلبات، حيث قالت عبير أم ثلاثينية، أنها لم تشتر معطر الجو المرسل في القائمة، كما أنهم طلبوا معقم أرضيات، وهو ما يعتبر من مسؤولية المدرسة ولا يجب أن يتم وضعهما في قائمة المستلزمات.

فيما قال "طلعت" موظف في شركة خاصة، أن معظم الدفاتر الآن مغلفة ويمكن الاستغناء عن الجلاد الذي يعتبر "مصاريف زيادة ملهاش لزمة".

كما ذكر "أيمن" أب ثلاثيني: "بنتي في الحضانة، وطلبوا مني دباسة وخرامة.. ليه؟ كمان أنا مش ملزم أجيب لانش بوكس، ممكن أبعت الأكل في أكياس سندوتشات أوفر وأحسن".

وقالت "نهى" أم لطفلين في المرحلة الابتدائية: "بيطلبوا أنواع ألوان كتير وماركات غالية وعدد كبير كمان، وعلبة الألوان بقت ب 50 جنيه".