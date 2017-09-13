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وزارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الداخلية الإيطالية في مجال التدريب وتبادل الخبرات

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مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الداخلية الإيطالية في مجال التدريب وتبادل الخبرات

04:59 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

وزارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الداخلية الإيطالية في مجال التدريب وتبادل الخبرات

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
وقعت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، بروتوكول تدريبي مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية؛ بمقر وزارة الداخلية الإيطالية.

وقام كل من اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلاً عن وزارة الداخلية، وماسيمو بونيتمبى مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، بتوقيع البروتوكول المشار اليه، بتمويل مشترك (إيطالي – أوروبي)؛ حيث يقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول .

ومن المقرر وفقاً للبروتوكول، تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية، من 22 جنسية، على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، بالإضافة إلى تنظيم عدداً من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتي المتوسط.

يأتي ذلك في ضوء متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية، وشمول ذلك للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما؛ لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة، التي باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية، كما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذلك دور الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلي والإقليمي.

كما يأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني، وانطلاقا من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين.

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