لجنة يمنية حكومية توثّق أكثر من 600 انتهاك للمدنيين في البلاد

صنعاء- (د ب أ):

كشفت لجنة يمنية حكومية اليوم، الأربعاء، عن أكثر من 600 انتهاك ضد المدنيين في البلاد خلال الفترة الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، إن فريقها الميداني، تمكن خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين من هذا العام، من رصد 608 حالات انتهاك طالت اليمنيين خلال أعوام 2015 ، 2016 ، 2017، في حين أنهت التحقيق في 368 واقعة انتهاك.

وأضافت أن الانتهاكات التي تم رصدها توزعت بين 189 حالة إخفاء واعتقال تعسفي و99 حالة قتل مدنيين بسبب استهداف المناطق السكنية و107 حالات إصابة و27 حالة قتل خارج نطاق القانون و49 واقعة تهجير قسري لمدنيين و27 حالة تفجير منازل و18 حالة تجنيد أطفال.

وأشارت إلى أن من بين الانتهاكات الموثقة أيضا 59 حالة اعتداء وإضرار بالممتلكات الخاصة، إضافة الى 11 واقعة اعتداء وإضرار بالممتلكات والمؤسسات العامة، وخمس حالات قتل وإصابة بزرع ألغام ضد الأفراد و12 حالة قتل عن طريق الانتحاريين التابعين للجماعات المتطرفة، وثلاث حالات اعتداء وتدمير لدور العبادة وواقعتي تعذيب".

ولفتت إلى أن 60 بالمئة من الوقائع التي استكملت التحقيق فيها هي حالات قتل وإصابة مدنيين، تلاها وقائع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين الأبرياء، وتقييد حرياتهم في الحركة والتنقل وممارسة حياتهم الطبيعية، معربة عن أسفها لاستمرار سقوط الضحايا من المدنيين.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم أدت لسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، مع تسببها بحدوث العديد من الانتهاكات في صفوف المدنيين.