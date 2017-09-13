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غارات أمريكية تقتل 6 من جماعة "الشباب" في الصومال

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مصراوي Masrawy

غارات أمريكية تقتل 6 من جماعة "الشباب" في الصومال

04:51 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

أرشيفية

جوهانسبرج- (د ب أ):

شنت القوات الأمريكية ثلاث غارات جوية اليوم الأربعاء في الصومال، أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من جماعة الشباب.

وأشارت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان إلى تنفيذ العمليات العسكرية في جنوب الصومال -نحو 260 كيلومترا من العاصمة مقديشو.

وتابع البيان: "القوات الأمريكية ستواصل استخدام كل الإجراءات المرخصة والملائمة لحماية الأمريكيين، ولإبطال التهديدات الإرهابية" بما في لذلك التعاون مع القوات في المنطقة.

تدعم الولايات المتحدة الأمريكية العمليات ضد هذه الجماعة الإسلامية الصومالية المتشددة،التابعة لتنظيم القاعدة في إطار مكافحة عالمية للإرهاب.

وشنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأسبوع الماضي غارتين منفصلتين، أدتا إلى مقتل أربعة من مسلحي الشباب.

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