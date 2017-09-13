أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر عراقي: إنزال جوي أمريكي قرب الحدود مع الأردن وسوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر عراقي: إنزال جوي أمريكي قرب الحدود مع الأردن وسوريا

04:50 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصدر عراقي: إنزال جوي أمريكي قرب الحدود مع الأردن وسوريا

إنزال جوي أمريكي

الرمادي (العراق)- (د ب ا):
أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم، الأربعاء، قيام قوة أمريكية بعملية إنزال جوي ما بين الحدود العراقية الأردنية السورية، أقصى غرب العراق، بهدف ضبط المناطق الحدودية مع البلدين.
وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا): "قوة أمريكية، قامت بتنفيذ إنزال جوي من إحدى الطائرات الحربية، على الخط الدولي السريع من جهة مدينة الرمادي بين حدود دولتي الأردن وسوريا- 400 كلم غرب بغداد".
وأضاف: "القوات الأمريكية انتشرت على الخط السريع بالمنطقة ذاتها، وقامت بنشر العشرات من الجنود الذين يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسلحة استكشافية، علاوة على قيامهم بجولات استطلاعية برية بالمنطقة الصحراوية القريبة من المنطقة".
وأوضح أن" الجنود الأمريكان مازالوا ينتشرون بالمنطقة حتى اللحظة، لافتا إلى أن الانتشار قد يكون له علاقة بتحرير مدن غرب العراق، علاوة على حماية الحدود مع الأردن، وإمكانية ضبط الحدود مع سوريا، من الميليشيات الموالية لايران" .
يشار إلى تواجد عسكري أمريكي جوي بالمناطق الحدودية لا سيما الحدود مع سوريا، وتنفذ طائراته غارات جوية ضد القوى المسلحة الموالية لإيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غارات أمريكية تقتل 6 من جماعة "الشباب" في الصومال

    أخبار

  • مقتل جنديين عراقيين غربي الرمادي

    أخبار

  • تنكيس علم السارية بالديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا هجوم العريش

    أخبار

  • مصدر عسكري عراقي: أمريكا تسعى للسيطرة على حدودنا مع سوريا

    أخبار

إعلان

5d8f46f37d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج