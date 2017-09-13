مصدر عراقي: إنزال جوي أمريكي قرب الحدود مع الأردن وسوريا

الرمادي (العراق)- (د ب ا):

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم، الأربعاء، قيام قوة أمريكية بعملية إنزال جوي ما بين الحدود العراقية الأردنية السورية، أقصى غرب العراق، بهدف ضبط المناطق الحدودية مع البلدين.

وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا): "قوة أمريكية، قامت بتنفيذ إنزال جوي من إحدى الطائرات الحربية، على الخط الدولي السريع من جهة مدينة الرمادي بين حدود دولتي الأردن وسوريا- 400 كلم غرب بغداد".

وأضاف: "القوات الأمريكية انتشرت على الخط السريع بالمنطقة ذاتها، وقامت بنشر العشرات من الجنود الذين يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسلحة استكشافية، علاوة على قيامهم بجولات استطلاعية برية بالمنطقة الصحراوية القريبة من المنطقة".

وأوضح أن" الجنود الأمريكان مازالوا ينتشرون بالمنطقة حتى اللحظة، لافتا إلى أن الانتشار قد يكون له علاقة بتحرير مدن غرب العراق، علاوة على حماية الحدود مع الأردن، وإمكانية ضبط الحدود مع سوريا، من الميليشيات الموالية لايران" .

يشار إلى تواجد عسكري أمريكي جوي بالمناطق الحدودية لا سيما الحدود مع سوريا، وتنفذ طائراته غارات جوية ضد القوى المسلحة الموالية لإيران.