أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

مسلسلات رمضان تحتجب اليوم فى التليفزيون والفضائيات

Google+ Print
مسلسلات رمضان تحتجب اليوم فى التليفزيون والفضائيات مسلسلات رمضان تحتجب اليوم فى التليفزيون والفضائيات

كتب : رضوى هاشم الجمعة 26-07-2013 10:36

أصدرت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قراراً بوقف بث كل المسلسلات والبرامج الترفيهية بدءاً من ظهر اليوم على كافة قنوات التليفزيون المصرى، وبث فقرة إخبارية مفتوحة لقطاع الأخبار بدلاً منها، على أن تنضم القناة الأولى والفضائية المصرية فى بث مشترك والقنوات المتخصصة والثانية والنيل للأخبار فى بث مشترك آخر.

فيما أصدر عدد من القنوات الفضائية المصرية الخاصة بياناً، أعلنت فيه أيضاً وقف عرض كل المسلسلات الرمضانية بدءاً من ظهر اليوم وحتى فجر الغد، تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، جميع فئات الشعب للنزول إلى الميادين لتفويضه فى مواجهة الإرهاب. وقال البيان: «تتقدم الفضائيات المصرية الخاصة إلى جمهورها بخالص التحية، وتنوه بأنه اتساقاً مع إرادة الشعب، وتلبية لدعوة الاحتشاد فى الميادين (اليوم) الجمعة 26 يوليو ضد الإرهاب والعنف، فإنها لن تعرض المسلسلات الرمضانية، لتنقل صورة كاملة لصوت وإرادة الشعب فى القاهرة والمحافظات، فى ذلك اليوم التاريخى».

ووقع على البيان ممثلو قنوات «الحياة، ودريم، والنهار، وصدى البلد، وON TV، وCBC، والقاهرة والناس، والمحور، والتحرير».

كانت «جبهة الإبداع» أصدرت بياناً عقب خطاب «السيسى»، طالبت فيه الفضائيات الخاصة والتليفزيون المصرى بـ«وقف عرض المسلسلات والبرامج الرمضانية التى تلهى المصريين، وبدء حشد جموع الشعب ليثبتوا للعالم أن الجيش المصرى من وإلى الشعب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة