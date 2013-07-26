مسلسلات رمضان تحتجب اليوم فى التليفزيون والفضائيات

كتب : رضوى هاشم الجمعة 26-07-2013 10:36

أصدرت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قراراً بوقف بث كل المسلسلات والبرامج الترفيهية بدءاً من ظهر اليوم على كافة قنوات التليفزيون المصرى، وبث فقرة إخبارية مفتوحة لقطاع الأخبار بدلاً منها، على أن تنضم القناة الأولى والفضائية المصرية فى بث مشترك والقنوات المتخصصة والثانية والنيل للأخبار فى بث مشترك آخر.

فيما أصدر عدد من القنوات الفضائية المصرية الخاصة بياناً، أعلنت فيه أيضاً وقف عرض كل المسلسلات الرمضانية بدءاً من ظهر اليوم وحتى فجر الغد، تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، جميع فئات الشعب للنزول إلى الميادين لتفويضه فى مواجهة الإرهاب. وقال البيان: «تتقدم الفضائيات المصرية الخاصة إلى جمهورها بخالص التحية، وتنوه بأنه اتساقاً مع إرادة الشعب، وتلبية لدعوة الاحتشاد فى الميادين (اليوم) الجمعة 26 يوليو ضد الإرهاب والعنف، فإنها لن تعرض المسلسلات الرمضانية، لتنقل صورة كاملة لصوت وإرادة الشعب فى القاهرة والمحافظات، فى ذلك اليوم التاريخى».

ووقع على البيان ممثلو قنوات «الحياة، ودريم، والنهار، وصدى البلد، وON TV، وCBC، والقاهرة والناس، والمحور، والتحرير».

كانت «جبهة الإبداع» أصدرت بياناً عقب خطاب «السيسى»، طالبت فيه الفضائيات الخاصة والتليفزيون المصرى بـ«وقف عرض المسلسلات والبرامج الرمضانية التى تلهى المصريين، وبدء حشد جموع الشعب ليثبتوا للعالم أن الجيش المصرى من وإلى الشعب».