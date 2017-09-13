أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

غدا.. قافلة طبية مجانية من "الداخلية" لأهالي الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدا.. قافلة طبية مجانية من "الداخلية" لأهالي الوادي الجديد

04:35 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ترسل وزارة الداخلية، صباح غٍد الخميس، قافلة طبية مجانية من الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة لخدمة أبناء محافظة الوادي الجديد لمدة يوم واحد.

تضم القافلة تخصصات الجلدية، والرمد، والباطنية، والأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، على أن تقدم القافلة خدماتها بمقر مستشفى الخارجة العام، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.

تأتي القافلة الطبية في إطار توجيهات السيد مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية لتعميق أوجه التواصل المجتمعي للوزارة مع أبناء الشعب المصري، وتفعيل دورها في خدمة أبناء المناطق النائية والمحرومة وتعمل القافلة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء عبدالرحمن شحاتة القاضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر أسماء 11 شهيدًا و5 مصابين من الشرطة في هجوم العريش

    أخبار

  • "صحة الإسكندرية" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المتراس

    أخبار

  • محافظ الوادي الجديد: مساحات مجانية للبائعين في حال تخفيض الأسعار

    أخبار

  • إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر اشتباكات مع مهربين في بورسعيد

    أخبار

إعلان

16387cbbdc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج