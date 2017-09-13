غدا.. قافلة طبية مجانية من "الداخلية" لأهالي الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ترسل وزارة الداخلية، صباح غٍد الخميس، قافلة طبية مجانية من الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة لخدمة أبناء محافظة الوادي الجديد لمدة يوم واحد.

تضم القافلة تخصصات الجلدية، والرمد، والباطنية، والأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، على أن تقدم القافلة خدماتها بمقر مستشفى الخارجة العام، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.

تأتي القافلة الطبية في إطار توجيهات السيد مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية لتعميق أوجه التواصل المجتمعي للوزارة مع أبناء الشعب المصري، وتفعيل دورها في خدمة أبناء المناطق النائية والمحرومة وتعمل القافلة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء عبدالرحمن شحاتة القاضي.