سعد الحريري: الجيش اللبناني يقترب من إتمام صفقة أسلحة روسية متطورة

موسكو - أ ش أ:

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن الجيش اللبناني يقترب من إتمام صفقة أسلحة روسية متطورة لخدمة الجيش والأمن القومي اللبناني .

وأضاف الحريري، في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم، الأربعاء، أن الجيش اللبناني يرغب في اقتناء أسلحة متطورة مثل كاسحات الألغام وذلك بعد تعرضه لهجمات في مناطق عدة مثل رأس بعلبك، موضحا أن المباحثات بين وزارتي المالية الروسية واللبنانية على قدم وساق لإتمام الصفقة.

وعلى جانب آخر، قال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بلاده تتأهب لمرحلة ما بعد الأزمة في سوريا، من خلال النهوض بالبنية التحتية، لافتا إلى أن تطوير وتنمية البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية، والمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وكذلك الطريق السريع مع سوريا، أصبح من الأولويات من أجل أن يكون لبنان مؤهلا ليصبح محطة لكبريات الشركات التي تنوي الدخول إلى سوريا والعمل فيها بعد الحل السياسي للأزمة الراهنة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في مدينة سوتشي الروسية.