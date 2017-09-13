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افتتاح جولة مفاوضات جديدة في أستانا حول مناطق خفض التوتر في سوريا

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مصراوي Masrawy

افتتاح جولة مفاوضات جديدة في أستانا حول مناطق خفض التوتر في سوريا

04:37 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

افتتاح جولة مفاوضات جديدة في أستانا حول مناطق خفض التوتر في سوريا

منظر عام للجلسة الخامسة لمحادثات استانا حول سوريا

(أ ف ب):

افتتحت، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري والفصائل السورية المعارضة في أستانا تهدف إلى إحراز تقدم في موضوع إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا التي تعمل على إنشائها موسكو لتهدئة الوضع.

وأشارت وزارة الخارجية الكازاخستانية إلى أن محادثات "على مستوى الخبراء" عقدت الأربعاء بين ممثلي الدول الثلاث الراعية للمفاوضات، وهي وايران وتركيا، لوضع أسس المحادثات المباشرة بين النظام السوري والمعارضين التي ستجري يومي الخميس والجمعة.

وتتناول هذه الجولة من المفاوضات، وهي السادسة في العاصمة الكازاخستانية منذ بداية العام، ترسيم حدود مناطق خفض التوتر في إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط) والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ونشرت روسيا قوات من شرطتها العسكرية في جنوب البلاد وفي الغوطة الشرقية وفي بعض المناطق القريبة من حمص في إطار إنشاء مناطق خفض التوتر، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا.

وأثير موضوع إنشاء منطقة خفض توتر رابعة في جنوب سوريا خلال المحادثات الأخيرة في أستانا في يوليو.

وتدعم روسيا وايران السورية، بينما تساند تركيا المعارضة، وتتركز محادثات استانا على المسائل العسكرية والتقنية وتجري على خط مواز مع جولات من المفاوضات السياسية متقطعة في جنيف.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا إطلاق محادثات سلام "حقيقية ومهمة" في أكتوبر بين النظام والمعارضة في جنيف.

ونظمت الأمم المتحدة جولات عدة من المحادثات في جنيف، اصطدمت كلها بالخلاف حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد. غذ ترفض المعارضة اي دور للرئيس السوري في مستقبل سوريا. إلا أن التطورات الميدانية التي شهدتها سوريا خلال السنتين الماضيتين أعادت سيطرة النظام على الجزء الاكبر من الاراضي والسكان وجعلته بالتالي في الموقع الاقوى للتفاوض.

هذا المحتوى من

AFP

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