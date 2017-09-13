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ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري في كابول

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مصراوي Masrawy

ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري في كابول

04:27 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري في كابول

قوات امن افغانية في كابول في 25 آب/اغسطس 2017

(أ ف ب):

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وأصيب خمسة آخرون بجروح حين فجر انتحاري عبوته، الأربعاء، قرب ملعب كريكت في كابول كما أعلنت الشرطة الأفغانية.

وقام الانتحاري بتفجير نفسه أمام نقطة تفتيش أثناء توجهه إلى الملعب الرياضي حيث كانت تدور مباراة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بصير مجاهد لوكالة فرانس برس، إن "القوات الأمنية وعبر التضحية بنفسها، منعت المهاجم من الوصول الى الحشود داخل الملعب والتسبب بكارثة".

وشوهدت سيارات الإشعاف تهرع إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم اتحاد الكريكت الأفغاني لوكالة فرانس برس، إن الانفجار وقع فيما كانت مباراة تجري داخل الملعب مشيرا إلى أن "اللعب توقف لبعض الشيء وان كل اللاعبين والمسؤولين بخير".

هذا المحتوى من

AFP

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