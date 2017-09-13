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هاني الناظر: ضحايا "الكيراتين"" كثيرات.. وهذه هي طرق العلاج

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مصراوي Masrawy

هاني الناظر: ضحايا "الكيراتين"" كثيرات.. وهذه هي طرق العلاج

04:50 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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كتبت- ميرا ماهر:

تتهافت العديد من السيدات للحصول على شعر ناعم ومفرود ومفعم بالحيوية، لذلك تلجأ الكثيرات منهن لعلاج الشعر بما يعرف بـ "الكيراتين".

"الكيراتين" عبارة عن مجموعة من المواد الكيماوية التي تعمل على فرد الشعر لمدة طويلة، حتى مع غسله، لكن سرعان ما بدأنا نسمع عن العديد من المشاكل التي نتجت عن علاج الشعر ب"الكيراتين"، فما لا يعلمه الكثير من السيدات أن قدرته على فرد الشعر تعود إلى احتوائه على مادة الفورمالين.

ذكر دكتور هاني الناظر "الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث " لمصراوي، أن كريمات فرد الشعر تحت مسمى كيراتين أو بروتين أو كولاجين أو حتى نانو بروتين، ماهي إلا أسماء خادعة لمادة الفرد.

حيث تحتوي كريمات فرد الشعر على الفورمالين المثبتة لمادة الفرد، والتي تعتبر إحدى مسببات السرطان، وكثيراً ما يحذر الأطباء من أضرارها. مضيفاً: " لا يوجد"كيراتين" "زيرو فورمالين" حيث تستغل العديد من الشركات المنتجة لمواد الفرد هذه الجملة لاستقطاب الزبائن".

كما تسبب كريمات الفرد تحت مسمى "الكيراتين" العديد من المشاكل على الشعر وفروة الرأس، منها ما يسبب الحساسية الموضعية ومنها ما يصل إلى حد القرح والصديد. إضافةً إلى تساقط الشعر بغزارة واحتراقه وتقصفه.

ولا تظهر تلك الأعراض في العديد من الأحيان من الاستخدام للمرة الأولى، فيمكن أن تظهر تلك الأعراض بعد علاج الشعر بالكيرياتين للمرة الثانية أو الثالثة.

وأضاف "الناظر"، يكمن العلاج في تناول كبسولات تغذية للشعر لمدة 3 شهور، مع استخدام تركيبات من الزيوت الطبيعية للشعر، والتي تتكون من أربع زيوت، زيت الزيتون، واللوز الحلو، وزيت السمسم، وزيت الجزر، حيث يتم خلطها بكميات متساوية وتدلك بها فروة الرأس ويغسل الشعر في اليوم التالي، كما يجب المواظبة على استخدامها مرتين في الأسبوع على فترات متباعدة لحين التحسن.

 

 

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