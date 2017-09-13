عامل ينهي حياة عمه بـ"الخرطوش" بسبب الميراث في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة عمه بطلقة خرطوش بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب خلاف على الميراث.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد ناجي كامل، رئيس مباحث الجنوب، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل.

تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، كشفت أن مشادة كلامية بين عامل وعمه، تطورت إلى مشاجرة، أطلق على إثرها الأول طلقة خرطوش صوب عمه، أودت بحياته في الحال.

تمكن الرائد مصطفى مخلوف، رئيس مباحث المبدرشين، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.