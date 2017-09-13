بالصور.. "قومي المرأة" يشارك في قافلة علاجية بجنوب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك المجلس القومي للمرأة فرع محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في قافلة علاجية بمدرسة مصر الحديثة في منطقة الخمس كباري بجنوب المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

وقامت القافلة بالكشف على 655 مريضًا، وأجرت 700 تحليل كيمياء للدم، و80 تحليلًا للطفيليات، و35 آشعة موجات صوتية، وتثقيف المترددين على القافلة.