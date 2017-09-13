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بحث مشروع تأهيل 5000 سيدة ريفية لسوق العمل في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بحث مشروع تأهيل 5000 سيدة ريفية لسوق العمل في بني سويف

04:24 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وفدًا من وزارة الصحة والسكان، لبحث آليات تنفيذ المشروع الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع وزاراتي القوى العاملة والتضامن، لتدريب 5000 سيدة بالأسر الريفية على حرف مناسبة لتدر دخل لأسرتها.

وضم الوفد الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور شريف جمال مدير عام الأبحاث بالمجلس القومي للسكان، والدكتور محسن فتحي مدير التخطيط السكاني بالوزارة، والدكتور طارق توفيق أمين مقرر المجلس القومي للسكان، في حضور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونرمين محمود مقرر المجلس القومي ببني سويف.

وناقش المحافظ مع وفد وزارة الصحة آليات تنفيذ المشروع من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، بعد حصر الراغبات في التدريب من خلال الرائدات الريفيات التابعات للمجلس القومي للمراة، في إطار خطة قومية لتمكين المرأة المصرية ، وربطها بالقضايا السكانية.

وأثنى المحافظ على فكرة المشروع بالإضافة إلى اختيار بني سويف لتكون أول محافظة كمحطة أولى لانطلاق هذا المشروع، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبدء في التنفيذ.

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