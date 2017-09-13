أولياء أمور رياض الأطفال يوافقون على مقترحات "تعليم الجيزة" لحل الأزمة

مصراوي Masrawy

كتبت- ياسمين محمد:

اجتمعت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مع عدد من أولياء الأمور المتضررين من قرار محافظ الجيزة بوقف التحويلات للصف الثاني من مرحلة رياض الأطفال ""KG2، بمسرح مدرسة السعيدية الثانوية.

ونظم أولياء الأمور تظاهرة أمام ديوان المديرية صباح الأربعاء؛ للمطالبة بإلغاء قرار المحافظ بوقف التحويلات.

وقالت إلهام إبراهيم، إن محافظة الجيزة تعاني من كثافة غير طبيعية، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المتقدمين للصف الأول برياض الأطفال KG1وصل قرابة 30 ألف طفل، في حين أن القدرة الاستيعابية للمحافظة لا تتجاوز 5 آلاف طفل بإجمالي 132 قاعة.

ودعت وكيل "تعليم الجيزة"، رئيس مجلس الأمناء والأباء بالجيزة، ونواب البرلمان بدوائر أوسيم، العمرانية، إمبابة، وبولاق الدكرور، لحضور الاجتماع.

وقالت "إبراهيم" إنها اجتمعت مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، واستطاعوا توفير 99 قاعة، إلى جانب مقترحات بالإحلال الكلي والجزئي لـ 11 قاعة وافقت عليهم هيئة الأبنية التعليمية، ماجعل عدد القاعات يزداد إلى 250 قاعة.

وأضافت أنها تقدمت بطلب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للموافقة على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال إلى 60 طالبًا بدلا من 40، في الإدارات ذات الكثافة المرتفعة، مشيرة إلى أن الوزير وافق على ذلك.

وأوضحت وكيل تعليم الجيزة أنه بعد موافقة الوزير على رفع الكثافة لـKG1 إلى 60 طفلا وتوفير 100 قاعة إضافية، يمكن للمحافظة استيعاب 15 ألف طفل فقط، لذا تقدمت بمقترح جديد محافظ الجيزة والذي طالب موافقة أولياء الأمور قبل إصدار قراره.

وعن المقترح الجديد، قالت إنها اقترحت قبول عدد كبير بالقاعة الواحدة لا يتجاوز 120 طالبا، ويتم تقسيمهم على مجموعتين، المجموعة الأولى 60 طالبا يدرسون داخل الفصول أيام: السبت، الأحد، والأثنين، من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، ويومي الثلاثاء والأربعاء يمارسون الأنشطة كلعب الكرة ومشاهدة بعض الأفلام التعليمية من الساعة 1:15 ظهرا وحتى 3:15 عصرا، ويومي الخميس والجمعة إجازة.

والمجموعة الثانية 60 طالبا يمارسون الأنشطة يومي الاحد والإثنين من الساعة 1:15 ظهرا وحتى 3:15 عصرا، ويدرسون داخل الفصول أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، ويومي الجمعة والسبت إجازة.

ولفتت إبراهيم إلى أن هذا الحل سيضاعف القدرة الاستيعابية للمدارس، ويمكن الأطفال من ممارسة الأنشطة، ويحل أزمة الطلاب المقيدين بفترات مسائية ولا يذهبون للمدارس لعدم وجود مدرسين، وفي نفس الوقت لا يحتاج زيادة في أعداد المدرسين الذين ربما لا تستطيع المحافظة توفيرهم.

واقترحت مديرة المديرية أن يتم تطبيق هذا القرار على KG1 فقط، وزيادة الكثافة بقاعات KG2 إلى 60 طالبا فقط دون التقسيم على مجموعتين، وفتح باب التحويلات مرة أخرى أمام المتضررين من وقف التحويلات، والذين اضطروا لتسكين أبنائهم بإدارات بعيدة خلال العام الدراسي الماضي ب KG1، على وعد من المحافظ بتحويلهم العام المقبل 2017/ 2018، ونقلهم إلى KG2.

ولكن أولياء الأمور أكدوا أن الكثافات بالفصول قبل التحويلات تتجاوز 60 طالبا، لذا قررت مديرة المديرية تطبيق فكرتها الخاصة بقبول 120 طالبا بالقاعة كحد أقصى، وتقسيمهم على مجموعتين خلال الأسبوع، على مرحلة رياض الأطفال بأكمالها KG1 و KG2.

وطالبت إبراهيم أولياء الأمور الحاضرين بتوقيع إقرارات كتابية، بالموافقة على مقترحها، لعرضها على محافظ الجيزة مساء السبت المقبل، وذلك حتى لا يعترض أولياء الأمور بعد ذلك رافضين ذهاب أبنائهم للمدارس في فترات مسائية.

وقالت إبراهيم إنها اجتمعت مع مديري المدارس لاستيعاب الفكرة قبل عرضها على اولياء الأمور، مشيرة إلى أن محافظ الجيزة اختار عددا من الأراضي الصالحة لبناء المدارس، لمواجهة ارتفاع الكثافات، ولكن لن تظهر هذه المدارس للنور إلا بعد عامين.

وفي نهاية الاجتماع رفع أولياء الأمور أيديهم بالموافقة، ووقعوا على الإقرارات الكتابية لعرضها على محافظ الجيزة.