"إسماعيل" يشهد توقيع اتفاقيتين لتطوير محطة أبو رواش وإنشاء مستشفيين للأطفال

كتب - محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتعلق بتطوير محطة معالجة مياه الصرف في أبو رواش بالجيزة، والأخرى لإنشاء مستشفيين للأطفال في مدينتي سوهاج الجديدة وبني سويف الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وقع الاتفاقية الأولى الخاصة بمحطة معالجة أبو رواش المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ماجد أبادير، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للانشاءات، والمهندس لويس فرانشيسكو مدير المشروعات الدولية لشركة "إف سي سي أوكواليا"، بينما وقع الاتفاقية الثانية وزير الإسكان مع المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان.

وقال المهندس مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: إن المشروع الخاص بتطوير محطة أبو رواش يعتبر من أهم المشروعات القومية لأنها محطة تصل طاقتها إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا وتحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ فورًا بتكاليف تبلغ مليار و800 مليون جنيه و217 مليون دولار على مدار 3 سنوات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تحويل المحطة من معالجة أولية إلى معالجة ثنائية متطورة وإضافة 400 ألف متر مكعب من المياه لتصل طاقتها إلى مليون و600 ألف متر مكعب، موضحًا أن المشروع يخدم 9 ملايين مواطن يعيشون في المحافظات التي يمر بها هذا المصرف الذي كان مصدرا كبيرا للتلوث.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية تتعلق بمستشفى أبوالريش للأطفال وإنشاء عدد من مستشفيات الأطفال في الصعيد..مشيرا إلى توقيع بروتوكول للتعاون مع جمعية الأورومان لإنشاء مستشفى للأطفال في سوهاج الجديدة لخدمة جنوب الصعيد وأخرى في مدينة بني سويف الجديدة لخدمة شمال الصعيد للتخفيف من العبء الذي تتحمله مستشفى أبوالريش.