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رئيس مجلس الدوما: لدي مرشح واحد للانتخابات الرئاسية في 2018 هو بوتين

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدوما: لدي مرشح واحد للانتخابات الرئاسية في 2018 هو بوتين

04:13 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

رئيس مجلس الدوما: لدي مرشح واحد للانتخابات الرئاسية في 2018 هو بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في سياق احتمال مشاركته في الانتخابات الرئاسية في عام 2018، أنه يرى مرشحا واحدا فقط هو الرئيس الحالي لروسيا فلاديمير بوتين، مشيرا إلى انه ينتظر موافقة بوتين على المشاركة في هذه الانتخابات.

وردا على سؤال للصحفين اليوم الأربعاء بشأن احتمال ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في ، قال فولودين :" إن لدي مرشح واحد اسمه فلاديمير بوتين، واعتبر أنه ذاك الشخص الذي اثبت حبه لبلاده بالفعل".

وأضاف فولودين: "أنه ينتظر موافقة بوتين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام الروسية سربت اليوم معلومات، تفيد بأن بوتين وافق بالفعل على الترشح لولاية رئاسية رابعة وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2018.

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مصراوي Masrawy

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