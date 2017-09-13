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توفير 165 فرصة عمل لأبناء مركز "بلاط" بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

توفير 165 فرصة عمل لأبناء مركز "بلاط" بالوادي الجديد

04:13 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح وتوزيع 165 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر على الشباب من أبناء المركز، كفرص عمل خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي الشهر المقبل.

وأضاف عباس، في بيان صحفي له اليوم، أن هذه المشروعات ستتم بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية "آفاق للتنمية"، متمثلة في مشاركة 35 شاب وفتاة في مشروع خلايا نحل، ومشاركة 40 شابًا وفتاة في مشروع رؤوس ماشية، ومشاركة 10 شباب وفتاة في مشروع الصوب الزراعية، بالإضافة إلى مشاركة 50 شابًا وفتاة في مشروعات الأراضي الزراعية، وتسليم 30 شابًا وفتاة خامات تصنيع الكومبوست.

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