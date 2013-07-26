مفاجأة: الرقابة لم تقرأ سيناريو «الركين» و«الرجل العناب».. ولم تشاهد «مزاج الخير» و«اسم مؤقت»

كتب : نورهان طلعت الجمعة 26-07-2013 11:05

أزمة حقيقية تواجهها الرقابة على المصنفات الفنية بعد اتهامها بالإهمال والتقصير فى العمل، بعد صدمة المشاهدين فى عدد من الأعمال الدرامية التى خرجت عن المألوف واستخدمت ألفاظاً خارجة عن الآداب العامة مع وجود مشاهد وإيحاءات جنسية فجة فى بعض الأعمال. عن مسئولية الرقابة عن هذه الأعمال تقول مها سعد الدين، مديرة إدارة الرقابة على المصنفات الفنية: «للأسف نحن لا نملك أى سلطة حقيقية على القنوات الفضائية التى تعرض هذه الأعمال، لعدم وجود قانون يجرّم ذلك؛ فقانون الفضائيات لا يشترط موافقة الرقابة على العرض، وسلطتنا الوحيدة على السيناريو فقط الذى يجب أن يحصل على تصريح بالتصوير، أما المنتجون الذين يقومون بتقديم أعمالهم للمشاهدة بعد تصويرها فيكون هذا رغبة منهم فى أن يسيروا بشكل رسمى ويكونوا قد أكملوا الخطوات المتبعة حتى لا يتحدث معهم أحد بعد ذلك؛ لهذا عُرض علينا عدد كبير من الأعمال مثل (تحت الأرض) و(نيران صديقة) و(العراف) و(القاصرات) و(الداعية) و(نكدب لو قلنا ما بنحبش) و(خيبر) و(فرح ليلى) و(آسيا) و(الوالدة باشا) و(نقطة ضعف)، كما تم عرض العشر حلقات الأولى من (لعبة الموت) فقط، وكانت هناك بعض الملاحظات من لجنة المشاهدة على (القاصرات) لوجود بعض المشاهد الجريئة والألفاظ الصريحة، وقامت اللجنة بدورها قبل العرض وحذفت بعض المشاهد، أما عن مسلسل (موجة حارة) فتمت مشاهدة حلقاته كاملة، وبخصوص مشهد الشذوذ الذى جمع هنا شيحة وصديقتها فتمت مشاهدته أكثر من مرة ولم ترَ الرقابة أى ملاحظات عليه لأنه ليس واضحا تماما؛ فهناك علاقة بينها وبين صديقتها يفهمها كل مشاهد حسب وجهة نظره».

وعن المسلسلات التى لم تُعرض على الرقابة رغم توجيه عدة إنذارات لها، تقول: هناك مسلسلات كان يجب أن يتم عرضها علينا، لكنها لم تقم بذلك وهى: «اسم مؤقت» و«ألف سلامة» و«حاميها حراميها» و«خلف الله» و«العقرب» و«مزاج الخير» و«حكاية حياة»؛ فصناع هذه الأعمال قرروا تجاهل الدور الذى تقوم به الرقابة، ما يؤكد خوفهم من قيام الرقابة بحذف مشاهد الإسفاف والابتذال التى ظهرت على الشاشة، علما بأنه كانت هناك ملاحظات عديدة على سيناريو مسلسلى «مزاج الخير» و«حكاية حياة».

وتضيف: أما المفاجأة الكبرى فهى أن هناك بعض الأعمال لم ترسل سيناريو أصلا حتى تقرأه الرقابة، وبالطبع لم ترسل الحلقات بعد تصويرها وهى: «الرجل العناب» و«الركين»، وما أستطيع قوله الآن هو «إنه يجب تفعيل قانون على الفور يعطى سلطة كاملة للرقابة فى أن يكون لها الحق فى مشاهدة الأعمال قبل عرضها على الفضائيات وخروج التصريحات اللازمة من خلالها فقط، وهذا هو الحل الوحيد».