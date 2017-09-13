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السفير الإيطالي يصل إلى القاهرة بعد تجاوز أزمة "ريجيني"

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مصراوي Masrawy

السفير الإيطالي يصل إلى القاهرة بعد تجاوز أزمة "ريجيني"

04:08 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

كتب - طه عبيد:
وصل السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة جامباولو كانتيني، اليوم الأربعاء؛ لتولي مهام منصبه بعد أكثر من عام على قرار الإيطالية استدعاء سفيرها في على خلفية قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن السفير الإيطالي وزوجته وصلا على متن الخطوط الجوية الإيطالية، رحلة 896 القادمة من روما، وكان في استقباله باستراحة كبار الزوار السفير أشرف منير مساعد وزير الخارجية للمراسم، وأحمد شطا مدير مكتب الخارجية بالمطار، وأعضاء السفارة الإيطالية بالقاهرة، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار.

ومن المقرر أن يقدم السفير الإيطالي أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية غدًا الخميس، ثم يلتقي مع الرئيس عبد الفتاح ليتسلم مهام عمله رسمياً، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد لمصراوي.

وغادر السفير الإيطالي السابق مورتسيو ماساري، القاهرة في أبريل من عام 2016 بعدما استدعته روما عقب خلافات بسبب التحقيقات الجارية في قضية مقتل "ريجيني".

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة، وحينها ذكرت وزارة الخارجية أن "الوزير سامح شكري تلقي اتصالا من نظيره الإيطالي أخطره خلاله بقرار الحكومة الإيطالية التقدم لدي مصر بطلب الموافقة علي تعيين سفير إيطاليا الجديد جيامباولو كانتيني وتطلعه لموافقة الحكومة المصرية على تعيينه في أقرب فرصة".

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