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مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:24 صباحاً
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:24 صباحاً
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السفيرة عزيزة - هشام إسماعيل ... يتحدث عن دوره في فيلم " طير انت "
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الأربعاء 13 سبتمبر 2017 04:15 مساءً
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