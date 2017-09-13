5 ملايين جنيه اعتماد إضافي لرفع كفاءة المدن الجامعية ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم، رئيس جامعة بني سويف، موافقة وزارة التعليم العالي على اعتماد مالي إضافي قدره 5 ملايين جنيه، لرفع كفاءة المدن الجامعية الحالية لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة والطالبات الجدد مع بداية العام الدراسي الجديد في ظل زيادة عدد الكليات بالجامعة التي وصلت إلى 33 كلية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعة طالبت وزيرا التعليم العالي والتخطيط، بزيادة الاعتماد المالي لبند الإسكان الطلابي إلى 40 مليون جنيه، لبناء مباني جديدة بالمدن الجامعية.

وأكد "عبدالحليم" أن المدن الجامعية بشارع عبدالسلام عارف، ومنطقة الرمد، والشبان المسلمين، ومدينة الطالبات بشرق النيل مجهزة على أكمل وجه لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتم إمدادها بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة وإجراءات السلامة، موضحًا أن فريق الرقابة الإدارية أشاد بتلك المدن خلال زيارته أمس.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى انتهاء أعمال الصيانة بنسبة 50% من مدينة الطلبة بشرق النيل، من حيث أعمال التجهيز ورفع الكفاءة، ويجرى العمل على قدم وساق لاستكمال باقي الأعمال وسوف يتم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بتلك المدينة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال العام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل، موضحًا أنه تم إعادة تأهيل المدرجات والقاعات والمعامل بجميع كليات الجامعة، وجاري إعداد الجداول الدراسية والتي سيتم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي.