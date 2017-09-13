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مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي في الدقهلية

03:55 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي عامل بقرية شقرف التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء إصلاحه عطلًا في موتور مياه بمنزله.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشارة من مستشفى بلقاس، بوصول "حسام علي أحمد محمد" 35 عامًا، عامل، ومقيم قرية شقرف التابعة للمركز جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وانتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبسؤال عم المتوفى ويدعى "أحمد محمد" 54 عامًا، فلاح، ومقيم بذات الناحية، أكد أنه أثناء قيام ابن شقيقه بإجراء بعض إصلاحات الكهرباء بتوصيل الكهرباء لموتور المياه بمنزله حدث ماس كهربائي، أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9203 إداري مركز شرطة بلقاس لسنة 2017 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

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