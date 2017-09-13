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كارتر: تحقيق ترامب العدالة للفلسطينيين "أمر ميؤوس منه"

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مصراوي Masrawy

كارتر: تحقيق العدالة للفلسطينيين "أمر ميؤوس منه"

03:44 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

جيمي كارتر

غزة – (أ ش أ):

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، اليوم الأربعاء مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقدرته على تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كارتر -في تصريح أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- إن قيام ترامب بتحقيق العدالة للفلسطينيين "ميؤوس منه عمليا"، مؤكدا "لا اعتقد أن ترامب أو أفراد عائلته يقومون بأي تقدم في هذا الصدد".

وانتقد الرئيس الأمريكي الأسبق الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء لعدم اتباعهما المرونة في محادثات السلام، ولكنه حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - حليف ترامب - مسئولية فشل محادثات السلام، معتبرا أن نتنياهو "لا ينوي على الإطلاق التوصل إلى حل الدولتين".

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Asha

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