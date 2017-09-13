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جنازة عسكرية لشهيد سيناء بمسقط رأسه في كفر الشيخ (صور)

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جنازة عسكرية لشهيد سيناء بمسقط رأسه في كفر الشيخ (صور) جنازة عسكرية لشهيد سيناء بمسقط رأسه في كفر الشيخ (صور)

التحرير

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شيع الآلاف من أبناء مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جثمان شهيد الحادث الإرهابي بشمال سيناء في جنازة عسكرية مهيبة.

شهيد كفر الشيخ

كان جثمان الشهيد مجند محمود أحمد عبد العزيز دحروج، وصل مسقط رأسه في قرية الكفر الشرقي، ملفوفًا بعلم , وعمل الشرطي الشهيد في مديرية أمن شمال سيناء، ضمن قوة تابعة لشرطة العريش.

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ودفن الأهالي الجثمان بمقابر القرية، وذلك بحضور اللواء احمد صالح مدير أمن كفرالشيخ والمحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعديد من الضباط والأفراد وقد تغيب محافظ كفر الشيخ، لاجتماعه بوزير الاستثمار والإسكان في القاهرة.

شهيد كفر الشيخ2

شهيد كفر الشيخ1

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