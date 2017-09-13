«اقتصادية البرلمان»: ترك الأموال بالمنازل غير مفيد

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حذرت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية للبرلمان، المواطنين من ترك الأموال داخل المنازل، موضحة أن وجود أموال ضخمة في البيوت وخارج البنوك أمر غير مفيد، ويسهل عمليات غسيل الأموال.

وأضافت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن كميات الأموال التي تم المساهمة بها عند إعلان الرئيس السيسي عن مشروع قناة السويس الجديدة يعد ظاهرة غير صحية.

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وأعربت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن سعاتها باستضافة مصر للمؤتمر التاسع للشمول المالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها تعتبر خطوة إيجابية.