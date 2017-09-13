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البورصة تربح 1.5 مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسي

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البورصة تربح 1.5 مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسي البورصة تربح 1.5 مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسي

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.5 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جى إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13442.55 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إي إجي اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 738.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1638.42 نقطة.

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وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 948.04 مليون جنيه بعد التداول على 354.53 مليون سهم، عبر تنفيذ 29.19 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافي بيعي 23.73 مليون جنيه و28.14 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافي مشتريات 28.14 مليون جنيه.

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التحرير

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