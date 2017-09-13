أبو صوير تودع شهيدها بالزغاريد (صور)

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في جنازة عسكرية وشعبية حضرها السيد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، والقيادات الشعبية والتنفيذية، ودعت أبو صوير ابنها الشهيد محمود منصور الذي استشهد أمس الأول إثر هجوم الإرهاب الغاشم بسيناء في الطريق من العريش إلى بئر العبد هو 18 من زملائه.

وقال والد الشهيد إن محمود كان لديه إحساس في آخر إجازة له بعيد الأضحى بقرب المنية، ورفض أي محاولات لنقله من معسكره بسيناء، قائلاً لوالده أنه يريد أن يموت رجلاً وقد نالها.

وأضاف أن محمود يتميز بحسن الخلق وسيرته الطيبة وكان من هوايته لعب كرة القدم وكان موهوبا فيها.

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وأثناء الجنازة اختلطت وتعالت الزغاريد والتكبيرات وسط البكاء عليه لفقدانه.