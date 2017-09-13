نائب: يجب استغلال فوز مصر بعضوية مجلس منظمة السياحة العالمية في تنشيط القطاع

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طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بضرورة استغلال مصر لفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، في الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف اليوم، الأربعاء، في بيان، أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن السياحة المصرية في طريقها للتعافي، بعد أن زادت إيرادات السياحة بنسبة كبيرة عن العام الماضىي، خاصة بعد الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح أن العمل على الارتقاء بالسياحة المصرية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالتوسع في الاستثمارات، موضحا أن مصر بحاجة إلى العمل على التوسع والتطوير في كلا الاتجاهين لكونهما المصدرين الأساسيين لمصر لتوفير العملات الأجنبية.

وطالب بضرورة استعداد مصر الجيد في الفترة المقبلة لاستقبال أعداد أكثر من السياح، وأن يكون الاستقبال جاذبا لهم، لافتا إلى أن مصر لديها كثير من الأماكن السياحية لم يتم الترويج لها بالشكل المناسب، وهذا دور وزارة السياحة في العمل على كيفية تطوير قطاع السياحة والترويج له في مختلف دول العالم.