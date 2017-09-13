إحالة مدمن مزق جسد شقيقته بـ 14 طعنة بسبب الـ "أبتريل" بأطفيح للجنايات

كتب -صابر المحلاوي:

أحال المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة الصف، اليوم الأربعاء، مدمن مزق جسد شقيقته بـ 14 طعنة عقب رفضها إعطائه أموالا لشراء أقراص مخدرة إلى محكمة الجنايات.

أعد شريف أسامة، مدير نيابة الصف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات وورود تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن أهالي أطفيح أبلغوا بمقتل فتاة داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وفريق النيابة العامة، وتم العثور على جثة فتاة في العشرينات من عمرها، وأسفرت مناظرة النيابة للجثة إصابتها بـ 14 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم من متعاطي مخدر "الأبتريل" وأنه طالب شقيقته بأموال لشراء "تموين العيد" إلا أنها رفضت؛ مما أثار غضبه وانهال عليها طعنا بالسكين حتي فارقت الحياة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر أمام اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بارتكابه الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.