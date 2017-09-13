تشييع جثمان الشهيد "إسلام فايز" في جنازة عسكرية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية "كفر القلشي"، التابعة لمركز ومدينة تلا، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، جثمان المجند "إسلام فايز شريف" 21 عامًا، من قوة أمن شمال سيناء، الذي استشهد في حادث سيناء الإرهابي، أول أمس الإثنين، عقب التعرف على جثته المتفحمة من خلال عمل تحليل "dna".

وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد من المسجد الكبير بالقرية، وسط حضور للقيادات الأمنية والتنفيذية.

وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله الله والشهيد حبيب الله"، و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، و"لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله" مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.