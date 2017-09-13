بالصور.. مشاركة شعبية ورسمية في تشييع جثمان شهيد حادث العريش بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

تقدم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي شحاتة مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، واللواء جمال الطحاوي مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، تشييع جثمان أحد شهداء سيناء في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

وشيع الآلاف من أهالي ومواطني الإسماعيلية، جثمان الشهيد مجند "محمود منصور إبراهيم" 21 عامًا، ابن قرية أبو راجح، ومنطقة أبو عدسة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، الذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني على أيدي الإرهابيين في شمال سيناء بمدينة العريش، والتي شهدت هجومًا إرهابيًا جراء استهداف مسلحين لـ4 مدرعات شرطة، والاعتداء على قول أمني عائد من مدينة بئر العبد، باتجاه مدينة العريش، أسفر عن استشهاد 18 شرطيًا بينهم ضابطين، كما أصيب عميد شرطة و6 أفراد آخرين.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الإيمان بمنطقة أبو عدسة، مسقط رأس الشهيد، وردد الأهالي أثناء تشييعهم الجنازة "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، وتم دفن جثمان الشهيد بمقابر الأسرة بالقرية.