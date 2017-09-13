13 ديسمبر.. الحكم على 17 إخوانيًا بالتجمهر بالزيتون

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على 17 من عناصر الإخوان بتهمة التجمهر في الزيتون خلال ثورة30 يونيو، لجلسة 13 ديسمبر المقبل.

بداية الواقعة بتجمهر المتهمين مع آخرين من أنصار جماعة الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص من أنصار الجماعة الإرهابية بمنطقة الزيتون، وقاموا بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استخدامها في أعمال الشغب والعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين الأهالي بالمنطقة، كما قاموا بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى قطع الطريق مرددين هتافات معادية للدولة المصرية ومؤسستها، بهدف قلب نظام الحكم.

على الفور تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين غير السلميين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في أعمال الشغب والعنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.