تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان" لـ 2 أكتوبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والمتهم فيها بقتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين، لـ 2 أكتوبر المقبل

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم عدة منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان. وأسندت النيابة إليهم تهم ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.