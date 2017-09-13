توجيهات حكومية بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد باعتباره واجهة المحافظة.

وأكد "الغضبان"، خلال اجتماعه مع قيادات التعمير والمرافق والشركات المنفذة والسكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة تشهد خلال هذا الفترة رواجًا سياحيًا ونشاطًا رياضيًا لابد أن تظهر خلاله المحافظة بصورة حضارية تليق بتاريخها النضالي والبطولي.

وطالب المحافظ الجميع ببذل الجهد من أجل عودة بورسعيد إلى ما كانت عليه، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل في كافة الاتجاهات وعلى كافة المحاور التنموية لتحقيق هذا الهدف.