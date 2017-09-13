بالأرقام والصور.. "أنفاق الموت" تحصد الأرواح على صحراوي بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

تحصد أنفاق "الموت" بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، أرواح مئات المواطنين سنويًا، ولا يكاد أسبوعًا أن يخلو من حادث يخلف قتلى ومصابين، بسبب سرعة السائقين وعدم التزامهم بالسرعة المقررة وتعليمات الطريق، بالإضافة إلى انخفاض معدلات مراقبة الرداد وكاميرات المراقبة بالطريق، وضعف الإجراءات الرادعة للمخالفين بالطريق.

ورصد تقرير مرفق إسعاف بني سويف، للأماكن التي تشهد أكثر الحوادث على الطريق الصحراوي الشرقي، بزمام المحافظة، عن النصف الأول من عام 2017، أن هناك 3 أنفاق بالطريق الصحراوي تعتبر أكثر الأماكن وقوعًا للحوادث بها، حيث أتى نفق سنور في المرتبة الأولى بـ118 حادثة، أسفرت عن إصابة 478 شخصًا، و42 حالة وفاة، وفي المرتبة الثانية نفق بياض العرب بإجمالي 103 حوادث بواقع 337 مصابًا وعدد وفيات 17، فيما أحتل نفق "أبو صالح" بنفس الطريق المرتبة الثالثة بإجمالي حوادث 58 حادثة، وإصابة 169 حالة و9 وفيات، وأشار التقرير إلى أن هناك أماكن أخرى بالطريق الصحراوي الشرقي وصل فيها عدد الحوادث إلى 80 حادث تصادم و163 مصابًا و13 حالة وفاة.

ودخل نفق الطريق الصحراوي بالقرب من بوابة الرسوم المناطق السوداء بالطريق، في نهاية شهر أغسطس الماضي، المرتبة الرابعة والتي راح ضحيته 15 حالة وفاة و42 مصابًا، عقب سقوط أتوبيس نقل عام وسيارة نقل من أعلى النفق.

وقال جمال محمود، سائق، " السائقين يعلمون بأماكن الكمائن الشرطية الثابتة على هذا الطريق ما فتح باب عدم الالتزام على المناطق الأخرى الخالية من أي كمائن شرطية أو رادارات مراقبة، ما يتسبب في زيادة السرعة بالطريقن لأنه من أكثر الطرق على مستوى الجمهورية جودة.

وقال محمد إسماعيل، مهندس: "لا توجد إجراءات رادعة ضد السائقين المخالفين لتعليمات المرور وبخاصة الحافلات والميكروباصات، ما دفعهم للقيادة بسرعات جنونية تتسب في عشرات الحوادث بالطرق ووقوع مئات الضحايا سنويًا من وراءها، بالإضافة إلى الإصابات، مطالبًا بتغليظ عقوبات "الرداد" وسحب رخص القيادة من السائقين المخالفين بالإضافة إلى حبسهم.

وقال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إن هناك حزمة من الإجراءات الفاعلة للحد من وقوع حوادث مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي، أهمها تكثيف العلامات الإرشادية مزودة بفلاشر للتنبيه، وتكثيف الحملات المرورية وزيادة كاميرات مراقبة "الرادار" للحد من سرعة السيارات، وتكثيف حملات تحليل المخدرات للسائقين، بالإضافة إلى دراسة منع مرور السيارات النقل والحافلات من المرور بعد 12 صباحًا وحتى 4 فجرًا لضمان استيقاظ السائقين.

ويعد آخر حادثين بالطريق الصحراوي الشرقي، أكثرهم في عدد القتلى والمصابين حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، منذ أسبوعين، حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات" من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 15 وإصابة 41 أخرين.

والحادثة الثانية عندما اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمقطورة، أمس الثلاثاء، وتسبب الحادث في مصرع 15 شخصًا بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقي.