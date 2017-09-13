مارسيلو يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تجديد تعاقده مع الدولي البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور، الظهير الأيسر للملكي، وذلك حسبما أفاد مسؤولي المرينجي عبر موقعهم الرسمي.

ومدد مارسيلو صاحب الـ(29 عامًا)، الذي انضم لريال مدريد في يناير 2007، عقده مع النادي الملكي حتى الـ30 من يونيو لعام 2022.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إيقاف مارسيلو مباراتين بعد طرده في مباراة ليفانتي الأخيرة والتي انتهت بهدف لكل فريق ضمن حسابات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

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وشهدت مباراة ريال مدريد وليفانتي تصرف غير راضٍ من مارسيلو بعد توجيه ركلة في وجه لاعب ليفانتي عقب اشتباك بينهما في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يغيب مارسليو عن مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس ضمن حسابات الجولة الرابعة والخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.