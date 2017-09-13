الخارجية: السفير الإيطالي الجديد يقدم أوراق اعتماده غداً

القاهرة – (مصراوي):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن السفير الإيطالي الجديد لدى القاهرة جيامباولو كانتيني سيقدم غدًا الخميس صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية.

وأضاف أبو زيد في اتصال هاتفي مع مصراوي الأربعاء، أن السفير الإيطالي الجديد سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تقديم صورة أوراق اعتماده.

وسحبت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة قبل عدة أشهر، احتجاجا على سير التحقيقات في قضية مقتل ريجيني قبل أن تعلن وزراتا الخارجية المصرية والإيطالية الشهر الماضي عودة السفراء بعد "التطورات في التعاون بين هيئات التحقيق في كل من القاهرة وروما".

واختفى الباحث الإيطالي في جامعة كامبردج جوليو ريجني بعد ذكرى ثورة يناير من العام الماضي، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة في الثالث من فبراير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وعلى جثمانه آثار تعذيب استمر لأيام.