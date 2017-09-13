«إبراهيم سعفان».. عاش بعيدًا عن الأضواء ومات غريبًا عن الوطن

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ملخص توفي إبراهيم سعفان في 4 سبتمبر عام 1982 في عجمان باﻹمارات العربية المتحدة.

قصر القامة، الصوت المميز، خفة الظل، صاحب اللازمة الشهيرة «ضحكتني يا قصير».. بهذه العلامات تميز الفنان إبراهيم سعفان الذي ولد في مدينة القاهرة في 13 سبتمبر عام 1924 والحاصل على درجة البكالوريا، الذى التحق بعدها بكلية الشريعة بناء على رغبة والده، ثم تقدم لمعهد التمثيل عام 1951، كما حصل على شهادتي التخرج من كليهما.

عمل بعد التخرج مدرسًا للغة العربية، وبعد رحيل أبيه انضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، من أشهر مسرحياته: (الدبور، سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، مين ما يحبش زوبة، 2على دبوس)، وقدم للتليفزيون: (مليون في العسل، الهاربان، وجهان للحب، اللقاء الأخير، المصيدة)، وفي السينما شارك في أفلام (30 يوم في السجن، أضواء المدينة، أكاذيب حواء، ميرامار، سفاح النساء، أونكل زيزو حبيبي).

توفي سعفان في 4 سبتمبر عام 1982 في عجمان باﻹمارات العربية المتحدة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز أعماله..

المتر سفاجة سفان.. 30 يوم في السجن

يعمل أمشير (فريد شوقي) فتوة في الكباريه الذي يمتلكه صديقه الثري مدحت الشماشيري (أبو بكر عزت)، ويصدر حكم قضائي على مدحت بالسجن شهرًا بعد أن تسبب في حرق شارب رجل من أثرياء الصعيد يدعى النجعاوي، ويدخل أمشير السجن بدلاً منه ليقضي مدة العقوبة مقابل مبلغ من المال، وفي تلك الأثناء يتودد مدحت لأزهار، وتكتشف خطيبته سهير نزواته لتتوالي الأحداث الكوميدية التي تكشف حقيقة مدحت.

جمعة.. زوجة غيورة جدًا

تدور أحداث الفيلم حول الزوجة (فاطمة) التي تشعر بغيرة شديدة على زوجها (حسن)، الذي يعمل محاميًا تضطره ظروف عمله للتعامل مع نساء كثيرات منهن الراقصة (سعاد)، التي تزيد علاقتها بـ(حسن) الأمور سوءًا بينه وبين زوجته.

عبد المنعم.. ميرامار

تدور أحداث القصة حول هروب زهرة من بلدتها الصغيرة، بعد أن ضغطت عليها أسرتها للزواج من ثري عجوز، توجهت زهرة إلى مدينة الإسكندرية وعملت في فندق صغير، وبدأت تقابل شخصيات مختلفة في الفكر والحياة ومنهم حسين علام الثري العابث الذي يحاول التقرب إليها، وهناك منصور باهي الشاب المناضل المثقف والذي تتعرف عليه زهرة محاولًا مساعدتها في تعلم القراءة والكتابة، ومن بين هولاء النزلاء طُلبة مرزوق الإقطاعي الذي يحقد على الثورة وما جاءت به من قرارات.

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عاشور معاون المدرسة.. أسرار البنات

تدور الأحداث حول أربع فتيات في المرحلة الثانوية، منى انفصل أبواها وتزوج كل منهم وتركاها وحيدة، وإلهام تضطر إلى السرقة لمعاجة والدتها لأن الأب مدمن للخمر، وسنية التي يحبسها والدها في المنزل بدافع الخوف عليها، وناني الفتاة المدللة التي لا تستطيع تحمل أي مسئولية، لتواجه كل واحدة منهن العديد من المشاكل.

حوكشة.. أضواء المدينة

يقيم المنتج السينمائي عادل مسابقة لاختيار وجه جديد لفيلمه الجديد، وتجتاز سعاد الاختبار إلا أن عادل يرفض إسناد الدور لها لمظهرها المتواضع، وتصمم سعاد على الفوز بالدور، فتتنكر في مظهر إحدى الأميرات في حفل يحضره عادل، يعجب بها ويعرض عليها التمثيل، يعدها بزيارة أسرتها لإقناعها بالموافقة، ينقذ حوكشة زميل سعاد الموقف، إذ إنه ابن بواب قصر أحد الأمراء المسافر للخارج، وتقيم سعاد مع أفراد فرقتها بالقصر مدعية أنها الأميرة شاه.

مدبولي.. أونكل زيزو حبيبي

يعاني زيزو (محمد صبحي) من هزال جسده وضعف صحته بشكلٍ يثير سخرية جميع من حوله، يرغب زيزو في أن يصبح بطلًا رياضيًا ليكون مصدرًا لفخر ابن شقيقته سمير الذي يتخذ من خاله مثلًا أعلى، يصاب سمير بصدمة نفسية شديدة عندما يشاهد خاله وهو يتلقى "علقة ساخنة" مما يفقده القدرة على الكلام والحركة، بعد أن فقد الثقة في خاله، يحاول زيزو جاهدًا أن يصبح بطلًا قويًا ليساعد سمير على الشفاء، وفي هذه الأثناء تحدث لزيزو مفارقات كثيرة في جوٍ من الكوميديا.

أمين أفندي.. تجيبها كده تجيلها كده هي كده

عزت وحسن أصدقاء وزملاء في العمل، يعجب حسن بسعاد ولكنه لا يستطيع أن يصرح لها عن مشاعره بسبب شدة خجله، فيطلب من صديقه عزت أن يخبرها بدلًا منه، ولكن لا تسير الأمور كما هو متوقع، وذلك بالإضافة إلى الخطابات التي يستلمها عزت من شخص مجهول يهدده بالقتل.