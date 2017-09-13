رفض أخوه اقتحامه التمثيل وزوجته لبنانية.. 10 معلومات عن «البرنس» مصطفى فهمي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لم يكن التمثيل في حسابات الفنان مصطفى فهمي، خاصة في في وقت لمعت خلاله نجومية أخيه حسين فهمي، وهو ما لم يصب في صالحه لأسباب ترتبط بالمقارنة المحتومة التي عقدتها الصحافة بينهما فيما بعد، وهو ما تسبب في خلاف بينهما كاد أن يتحول إلى شجار، لكن بمرور الوقت أصبح لكل منهما شخصيته المستقلة وجمهوره الخاص، وأصبحت المقارنة شبه معدومة.

وفي التقرير التالي، يرصد "التحرير-لايف" 10 معلومات عن الفنان مصطفى فهمي.

1- ولد في 13 سبتمبر عام 1942 في محافظة القاهرة، لأسرة أرستقراطية عريقة، فوالده كان سكرتيرًا لمجلس الشيوخ، أما والدته "خديجة هانم"، تخرجت في جامعة "السوربون"، وعملت ضابطة بالجيش المصري وجده الكبير محمود باشا فهمي كان رئيسًا لمجلس الشيوخ .

2- تخرج من المعهد العالي للسينما، قسم التصوير، وعمل كمصور مساعد لأول مرة في فيلم "الشيماء"، ثم مصور في فيلم "النداهة"، ومن بعده فيلم "أميرة حبي أنا"، مع شقيقه المتألق حينها حسين فهمي، ثم واصل كمصور في فيلمي "الجنس الناعم"، و"الكداب".

3- عرض عليه المخرج عاطف سالم الانتقال من خلف الكاميرا إلى أمامها كممثل، فطلب مهلة للتفكير في الأمر، إلا أن "سالم" ألح عليه بالإجابة حينها، فوافق الأخير.

4- رفض أخوه الأكبر حسين فهمي اقتحامه عالم التمثيل في البداية، وقال له: "ايه لازمتها نبقى أنا وأنت موجودين.. أنا كفاية"، ليرد الأخير عليه: "أنت كان مجالك الإخراج ودخلت التمثيل ونجحت.. عايز أخد فرصتي أنا كمان"، وذلك وفق لقاء سابق له

مع برنامج "اليوم"، على قناة الحرة.

شاهد أيضا

5- ظهر على الشاشة لأول مرة عام 1974 في فيلم "أين عقلي"، مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود ياسين، ثم ظهر في فيلم "نبتدي منين الحكاية" عام 1976، ليبدأ طريق النجومية ويشترك في عدد كبير من الأفلام منها "أيوب" و"رحلة الشقاء والحب"، و"لصوص خمس نجوم"، و"ابتسامة في نهر الدموع" و"عمليات خاصة".

6- له تجربة إعلامية وحيدة من خلال تقديمه برنامج "أبيض وأسود" الذي ناقش فيه عدد من المشكلات الزوجية.

7- يصف نفسه بأنه "كائن نهاري"، قليل الاختلاط بالوسط الفني، كما أنه قليل السهر، يصحو مبكرًا ويذهب للعب رياضته المفضلة "التنس"، ويحب السفر ويعشق الحياة والأماكن المفتوحة ويكره "النكد"، ويعتبر ذلك سر حفاظه على وسامته حتى الآن.

8- أخبره أصدقاؤه في النادي أن هناك شخص يدعى "علي جابر" قريب الشبه منه لدرجة لا تصدق، فشاهده "مصطفى" في برنامج "أرب جوت تالنت"، وفوجئ أنه بالفعل يشبهه، لكنه أكد أنهما ليسا أصدقاء.

9- تزوج ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية تدعى "باتريشيا"، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، التي انفصل عنها بعد 5 سنوات، ليتزوج مؤخرًا من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي لفتت الأنظار بظهورها معه لأول مرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

10- أنجب من زوجته الأولى ولد يبلغ من العمر الآن 33 عامًا واسمه عمر، وشبهه كثيرًا، ويعمل في إحدى بنوك سويسرا، وبنت تدعى "دينا"، عمرها الآن 27 عامًا، تحضر الدراسات العليا في إيطاليا في سيكولوجية الأطفال.