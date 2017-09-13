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الحكم بسجن المتهم بتفجير مستشفى في بانكوك لمدة 4 أعوام

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مصراوي Masrawy

الحكم بسجن المتهم بتفجير مستشفى في بانكوك لمدة 4 أعوام

02:46 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الحكم بسجن المتهم بتفجير مستشفى في بانكوك لمدة 4 أعوام

تعبيرية

بانكوك - (د ب أ):

قضت محكمة جنائية تايلاندية اليوم الأربعاء بحبس المتهم بتفجير مستشفى بوسط بانكوك، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا في مايو الماضي، لمدة أربعة أعوام.

أدانت المحكمة واتانا بومريت، المهندس المتقاعد بهيئة توليد الكهرباء في تايلاند، بتهمة حيازة وتجميع متفجرات لها صلة بالانفجار.

وقد تم تخفيض فترة حبس بومريت من ثمانية أعوام بسبب اعترافه بارتكاب التهمة، ومع ذلك لم تصدر المحكمة حكمها بعد بشأن تهمة القتل العمد.

وكان الانفجار قد وقع في مستشفى يديره الجيش في الوقت الذي كانت تحتفل فيه تايلاند بالذكرى الثالثة للانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مايو 2014، الذي يعد الانقلاب الناجح الـ12 الذي تشهده تايلاند منذ أن أصبحت ملكية دستورية عام 1932.

واعترف واتانا بتفجير المتفجرات، قائلا إنه فعل ذلك للاحتجاج على النظام العسكري، ولم يكن ينوى إيذاء أحد.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اعتقاله في يونيو الماضي" إنني مجرد مواطن لا يتفق مع التي تولت السلطة من خلال انقلاب. الانقلابات تجلب فقط الكوارث".

ويشار إلى أن تايلاند تخضع للحكم العسكري، ولم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات على الرغم من تعهد المجلس العسكري بالبقاء في السلطة لفترة قصيرة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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