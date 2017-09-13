محافظ دمياط يترأس لجنة اختيار نواب المراكز ورؤساء القرى

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد الديوان العام لمحافظة دمياط بدء اجتماع لجنة اختيار القيادات المحلية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ الإقليم، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة، لاختيار نواب مراكز ومدن جدد ورؤساء للقرى.

وباشرت اللجنة مهامها بعمل مقابلات شخصية مع المتقدمين العاملين بالوحدات المحلية المختلفة الراغبين في شغل وظائف نائب رئيس مركز ومدينة ورؤساء للقرى، في الوقت الذي تقدم فيه 48 شخصًا ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح.

وقبل أيام، عقد محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا في حضور رؤساء أحياء وقرى مركز دمياط، لبحث تطوير منظومة النظافة داخل الأحياء وتعطل عدد من السيارات والمعدات التي تستخدم في جمع القمامة.

وأكد المحافظ ضرورة إنجاز ملف النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والرصف ورفع الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك حركة تنقلات موسعة بين القيادات المحلية تشهدها المحافظة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.