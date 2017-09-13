إطلاق اسم الشهيد "محمد جمال" رسميا على مدرسة بكفر شكر في القليوبية
إطلاق اسم الشهيد "محمد جمال" رسميا على مدرسة بكفر شكر في القليوبية
02:53 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
محمود عشماوي
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إطلاق اسم الشهيد "محمد جمال فؤاد" رسميًا على مدرسة السلام بكفر شكر، عقب قيام هيئة الأبنية التعليمية بنزع لافتة الشهيد من المدرسة، نظرًا لقيام اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية السابق بوضع اسم الشهيد على المدرسة دون إصدار قرار رسمي.
وأكد عشماوي خلال اللقاء التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتي تخليدًا لذكراهم، وأن ذلك أقل مايمكن أن تقدمه المحافظة للشهداء الأبرار.
جاء ذلك بناء على طلب المقدم من محمد صلاح فرحات رئيس مجلس ومدينة كفر شكر، بطلب إلى محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي بعودة إطلاق اسم الشهيد رسميًا على المدرسة.
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