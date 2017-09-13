الأحد المقبل بدء بيع كراسة الشروط الخاصة بمدينة دمياط للأثاث

أ. ش. أ

أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد، اليوم الأربعاء، بدء بيع كراسة الشروط الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، يوم الأحد المقبل.

وأوضح المحافظ خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن رأس مال شركة مدينة دمياط للأثاث يبلغ 5 مليارات جنيه، وهي شركة مصرية خالصة مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي أحد المشروعات القومية التي ترعاها القيادة السياسية، لافتًا إلى أن هذه المدينة سيتم فيها استخدام أعلى تكنولوجيا في تصميم الأثاث على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المدينة سيتم فيها تخصيص ورش عمل لصغار الحرفيين بمساحة 50 مترًا، فضلًا عن معرض عالمي للأثاث على مساحة 330 ألف متر مربع، بالإضافة إلى فندقين ومنطقة ترفيهية.

وقال إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمدينة في ديسمبر المقبل، منوهًا إلى أن الدولة قامت بتقديم دعم للمدينة قدره مليار و200 ألف جنيه متمثلة في إنشاء خطوط المياه والكهرباء والغاز والطرق، ما يمثل دعمًا غير مسبوق.