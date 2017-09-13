القبض على عامل قتل أحد الأشخاص وألقى جثته في الزراعات بالبحيرة

أ. ش. أ

حدد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته في الزراعات بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

وتلقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص 26 عامًا، حاصل على دبلوم، ومقيم بعزبة الحيلة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، ملقاة في قطعة أرض زراعية بذات الناحية، وبها عدة جروح طعنية وقطعية متفرقة بالجسم.

وجرى تشكيل فريق بحث من أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بأحد المطاعم، عمره 23 عامًا، تم القبض عليه عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه؛ حيث قام بالاعتداء عليه بآلة حادة "خنجر" فأودى بحياته، وتخلص من الأداة المستخدمة في الواقعة بإلقائها في أحد المصارف.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.