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محافظ بورسعيد: افتتاح حديقة "سعد زغلول" في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد: افتتاح حديقة "سعد زغلول" في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر

02:41 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه وجه الأجهزة المعنية بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة حديقة سعد زغلول، لتكون جاهزة للافتتاح في احتفالات المحافظة بأعياد أكتوبر.

وطالب "الغضبان"، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء أحياء الشرق والمناخ والعرب، والمستشار الثقافي والقائمين على أعمال تنفيذ الحديقة، بتجهيز وإعداد مسرح شاطئ بورسعيد لتقديم العروض الفنية المختلفة خلال هذة الفترة التي تستضيف فيها المحافظة بطولة الجمهورية للشركات بمشاركة 22 ألف رياضي.

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