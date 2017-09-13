بالصور.. تشييع جثمان المجند "محمود أبو هبل" شهيد حادث العريش الإرهابي
بالصور.. تشييع جثمان المجند "محمود أبو هبل" شهيد حادث العريش الإرهابي
02:34 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
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الغربية - مروة شاهين:
شيع الآلاف من أهالي قرية "محلة مرحوم" التابعة لمركز طنطا، بالغربية، جثمان الشهيد أمين الشرطة "محمود محمد حسن أبو هبل"، اليوم الأربعاء، الذي استشهد إثر الحادث الإرهابي الأخير في مدينة العريش.
وأدى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم الشناوي مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الشرطية والتنفيذية بالمحافظة، والألاف من أهالي القرية، صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد القرية.
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